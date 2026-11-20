Le Paris Saint-Germain retrouve plusieurs éléments importants avant son déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, ce samedi à 17h15. Dans son point médical publié ce vendredi, le club parisien annonce seulement deux absences : Khvicha Kvaratskhelia et Alessandro Longoni, qui poursuivent leurs protocoles de soins. En revanche, Luis Enrique pourra de nouveau compter sur Maghnes Akliouche et Marquinhos, tous deux remis de leurs blessures contractées avant la trêve internationale. Des renforts bienvenus pour l’entraîneur espagnol, qui dispose de davantage de solutions pour composer son équipe face aux Aiglons.

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Désiré Doué et Ousmane Dembélé ne figurent pas non plus dans le point médical communiqué par le PSG. Le premier avait manqué la dernière rencontre de l’équipe de France face à la Turquie, tandis que le Ballon d’Or 2025 était absent lors des quatre derniers matchs parisiens et avait également dû faire l’impasse sur le rassemblement des Bleus. Leur absence de la liste des joueurs blessés constitue donc un signal encourageant, même si leur participation à la rencontre reste à confirmer. Avec plusieurs joueurs de retour, Luis Enrique devra désormais déterminer lesquels sont suffisamment prêts pour retrouver la compétition dès samedi, et s’il convient de ménager certains éléments après leurs récentes indisponibilités.