Nice : Didier Digard ne croit pas au désengagement de Jim Ratcliffe

En Angleterre, plusieurs médias affirment que la famille Glazer a choisi le milliardaire britannique Jim Ratcliffe pour le rachat de Manchester United. Forcément, cette nouvelle fait beaucoup parler à Nice puisque l’Anglais possède également le Gym. Faut-il craindre un désengagement sagement de Ratcliffe ? Pas selon le coach des Aiglons Didier Digard.

« Le boss a fait un tel investissement à Nice que s’il peut se faire le cadeau de Manchester, je serai content pour lui. C’est quelque chose qui lui tient à cœur. On sait qu’il ne se désengagera pas de l’OGC Nice. Pour nous, ça ne changera rien. Il y a des difficultés pour nous avec le fair-play financier, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi », a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.

