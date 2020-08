Mauricio Pochettino ouvre la porte au Barça

Sans club depuis son limogeage surprise de Tottenham, après avoir emmené le club en finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a donné une interview pour El Pais. À cette occasion, il s'est expliqué sur ses déclarations de 2018 pour répondre aux rumeurs qui l'envoyaient en Catalogne : lui l'ancien joueur de l'Espanyol Barcelone avait dit avoir la « phobie » du Barça et qu'il n'en serait jamais l'entraîneur.

Alors que Quique Setién paraît plus que jamais menacé, il a éclairci la situation avant de faire un petit appel du pied : « j'étais à Barcelone cette année-là et j'ai rencontré Bartomeu dans un bar. Nous nous sommes salués parce que nous emmenions les enfants dans la même école et nous avons parlé pendant cinq minutes. Cela a généré une rumeur, et quand on m'a posé la question, j'ai voulu régler le problème de manière drastique ; je ne voulais pas manquer de respect à Barcelone. Mais je ne suis pas arrogant et je n'aimais pas faire une telle déclaration. Peut-être que maintenant je ne la ferais pas parce que dans la vie on ne sait jamais ce qui va se passer ». Des regrets en forme d'appel à Josep Bartomeu pour pourquoi pas assurer la succession de l'ancien technicien du Betis...