FC Porto : Jesus Corona affole Chelsea

La suite après cette publicité

Vous vous rappelez quand certains imaginaient l'Olympique de Marseille terminer deuxième de son groupe de Ligue des Champions derrière Manchester City et devant l'Olympiakos et surtout le FC Porto ? On savait rigoler à l'époque. Finalement, sans réelles surprises, les Citizens se sont bien qualifiés et derrière eux, assez largement d'ailleurs, les Portugais. On n’attendait pas grand-chose d'eux dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et pourtant...

En huitièmes de finale, les hommes de Sergio Conceição s'attaquaient à un gros morceau : la Juventus de Cristiano Ronaldo. Sur le papier, évidemment, c'était David contre Goliath, mais la réalité du terrain a été bien différente. Lors de la rencontre aller, Moussa Marega et ses coéquipiers ont bien su exploiter les tergiversations des défenseurs turinois pour finalement l'emporter sur le score de deux buts à un. Au retour, ils ont tremblé, à 10, après l'exclusion de Mehdi Taremi et encore plus quand Cuadrado trouvait la barre transversale dans le temps additionnel alors que le score était de deux un. Finalement, grâce à Sergio Oliveira sur coup franc, ils se sont qualifiés pour le tour suivant.

Mic-mac de clauses

Jesus Corona et ses coéquipiers affronteront ainsi Chelsea en quart de finale de la C1. En championnat, ce n'est pas mal non plus. Si le Sporting CP semble quasiment intouchable, le FC Porto ne lâche pas l'affaire et demeure deuxième à dix points du leader et trois devant Benfica. Par conséquent, avec une telle saison, il ne faut pas s'étonner que certains joueurs soient intéressants pour des clubs du top cinq européen (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne et France).

Parmi ceux-ci, on retrouve le Mexicain susmentionné, Jesus Corona. Auteur de six buts et onze passes décisives en championnat, il aurait tapé dans l'œil des dirigeants de Chelsea selon les informations d'O Jogo. Mais l'information ne s'arrête pas là. En effet, il dispose d'une clause libératoire de 40 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, surtout pour un joueur dans la fleur de l'âge (28 ans) et bientôt en fin de contrat (2022). Mais ! Car il y a un mais ! Le journal portugais nous apprend qu'une autre clause est en jeu : il couterait 25 millions d'euros jusqu'au mois de juillet. Une aubaine pour Chelsea ? Réponse très bientôt...