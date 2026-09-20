Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Ligue 1 : le groupe du PSG sans Hakimi ni Hernandez face à l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp
Regarder en direct sur Ligue 1+
Marseille PSG Voir sur Ligue 1+

À quelques heures du coup d’envoi du Classique face à l’OM au Vélodrome (20h45), Luis Enrique a dévoilé un groupe de 21 joueurs marqué par une absence de poids. Touché lors de la dernière rencontre, Achraf Hakimi manque à l’appel. Touché à la cuisse droite à Brest, le latéral marocain manque son premier rendez-vous de la saison. C’est Warren Zaïre-Emery qui est pressenti pour le suppléer dans le couloir droit d’une défense parisienne déjà privée de Nuno Mendes lors des premières journées.

La suite après cette publicité

Au-delà de cette tuile physique, le technicien asturien a laissé trois éléments de côté. Si les jeunes Quentin Ndjantou et David Boly restent à Paris, la mise à l’écart la plus symbolique touche Lucas Hernandez. Pour la première fois cette saison, le champion du monde 2018 fait les frais des choix drastiques de son entraîneur, emboîtant le pas à d’autres cadres comme Lucas Digne ou Illya Zabarnyi, déjà victimes du turnover impitoyable imposé sur ce début de campagne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier