Ligue 1 : le groupe du PSG sans Hakimi ni Hernandez face à l’OM
À quelques heures du coup d’envoi du Classique face à l’OM au Vélodrome (20h45), Luis Enrique a dévoilé un groupe de 21 joueurs marqué par une absence de poids. Touché lors de la dernière rencontre, Achraf Hakimi manque à l’appel. Touché à la cuisse droite à Brest, le latéral marocain manque son premier rendez-vous de la saison. C’est Warren Zaïre-Emery qui est pressenti pour le suppléer dans le couloir droit d’une défense parisienne déjà privée de Nuno Mendes lors des premières journées.
Notre groupe pour ce 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 📋— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 20, 2026
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Au-delà de cette tuile physique, le technicien asturien a laissé trois éléments de côté. Si les jeunes Quentin Ndjantou et David Boly restent à Paris, la mise à l’écart la plus symbolique touche Lucas Hernandez. Pour la première fois cette saison, le champion du monde 2018 fait les frais des choix drastiques de son entraîneur, emboîtant le pas à d’autres cadres comme Lucas Digne ou Illya Zabarnyi, déjà victimes du turnover impitoyable imposé sur ce début de campagne.
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