La Juventus cible un ancien gardien de Ligue 1

Promis à rejoindre la Juventus Turin il y a encore quelques jours, Alisson pourrait-il finalement rester à Liverpool ? Ce jeudi, le Corriere dello Sport s’interroge au vu des dernières pistes explorées par le club turinois, et menant à d’autres profils de portiers.

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D’après le journal italien, l’ancien gardien de Monaco, Alexander Nübel, en ferait partie. Un transfert de 15 millions d’euros est évoqué pour l’international allemand, qui participera à la Coupe du Monde en tant que troisième gardien de son équipe nationale. Manchester City serait également ouvert à l’idée d’en faire la doublure de Donnarumma. Pour rappel, Nübel appartient toujours au Bayern Munich, avec qui son contrat court jusqu’en 2030.