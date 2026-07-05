Coupe du Monde 2026 : l’échange piquant entre un journaliste et Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo avait des choses à dire. Présent en conférence de presse à la veille d’Espagne-Portugal en 1/8e de finale de Coupe du Monde, le meilleur buteur de la sélection portugaise en a profité pour répondre aux vives critiques dont il est la cible depuis le début de la compétition. L’avant-centre d’Al-Nassr a notamment eu un échange assez tendu avec un journaliste de la chaîne brésilienne, TNT Sports Brazil, Marcelo Bechler.
Rapaz!— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026
Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim."
Marcelo Bechler: "Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?"
Cristiano Ronaldo: "Falar com vocês,… pic.twitter.com/vn7FuSbuPa
« Je défie celui-là, celui-là, à me poser une bonne question, vu qu’il ne m’aime pas », a d’abord lancé la star portugaise. Ce à quoi le journaliste auriverde a répondu : « quelle est la chose la plus difficile dans une Coupe du Monde à 41 ans ? ». D’un ton moqueur, l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus lui a répondu : « parler avec vous, qui ne m’aimez pas surtout, et toi t’en fais partie, je le sais. » Ambiance…
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