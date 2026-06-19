Le président du Brésil détruit Neymar sur place publique
Blessé au mollet et forfait lors du premier match de Coupe du Monde du Brésil face au Maroc (1-1), Neymar ne jouera pas non plus le deuxième face à Haïti cette nuit. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain ne s’est pas suffisamment remis de sa blessure et n’aurait même pas fait le déplacement à Philadelphie pour la rencontre.
Les dernières informations faisaient état d’un possible retour lors du dernier match de poule face à l’Ecosse, mais là encore, difficile de s’avancer avec trop de certitudes. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir le président brésilien, Lula, ce vendredi. Lors d’une cérémonie organisée dans un hôpital de Belo Horizonte, ce dernier a demandé à un enfant quel joueur brésilien était fort au football selon lui. Réponse : Neymar. «Neymar, c’est le premier joueur au monde appelé (en équipe nationale) pour faire du télétravail», a rétorqué Lula.
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