LaLiga Hypermotion

Un protocole anti-racisme activé en deuxième division espagnole

Real Soc B 4-2 Castellon

Un nouvel incident raciste présumé vient de frapper en Espagne. Lors de la fin de match entre la Real Sociedad B et Castellón (4-2), pour le compte de la 29e journée de LaLiga Hypermotion, plusieurs joueurs basques ont alerté l’arbitre après une insulte visant Kazunari Kita. Alonso de Ena Wolf, l’officiel de cette rencontre, a immédiatement déclenché le protocole antiraciste avant d’en informer ses assistants.

Le joueur japonais de 20 ans, lui, a été soutenu par son coéquipier Luken Beitia, qui a dénoncé auprès de l’arbitre l’attitude du défenseur de Castellón, Alberto Jiménez. Selon le rapport arbitral, l’insulte « puto chino » (putain de chinois) aurait été prononcée. Malgré le déclenchement du protocole, le match a rapidement repris avant que l’arbitre ne siffle la fin de la rencontre.

