Premier League
Manchester City : le but génial de Jérémy Doku
1 min.
@Maxppp
Déjà décisif lors du match nul arraché face à Everton, Jérémy Doku a encore porté les siens, ce samedi, face à Brentford. Alors que Manchester City a longtemps été accroché, l’ancien Rennais a finalement libéré les Skyblues à l’heure de jeu.
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 20:02
JÉRÉMY DOKU LE BUT FANTASTIQUE 😱Voir sur X
Le Belge va trop vite pour la défense de Brentford et permet, pour le moment, à Manchester City de rester au contact d'Arsenal ⚡️
#MCIBRE | #PremierLeague
Le Belge va trop vite pour la défense de Brentford et permet, pour le moment, à Manchester City de rester au contact d'Arsenal ⚡️
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Servi sur le côté gauche de la surface après un corner, Doku s’offrait un numéro de soliste avant de nettoyer la lucarne opposée des Bees d’un tir délicieux (1-0, 60e). Libéré par ce but, Manchester City faisait finalement le break quelques minutes plus tard grâce à Erling Haaland.
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