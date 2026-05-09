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Manchester City : le but génial de Jérémy Doku

Par Josué Cassé
1 min.
Jérémy Doku @Maxppp

Déjà décisif lors du match nul arraché face à Everton, Jérémy Doku a encore porté les siens, ce samedi, face à Brentford. Alors que Manchester City a longtemps été accroché, l’ancien Rennais a finalement libéré les Skyblues à l’heure de jeu.

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JÉRÉMY DOKU LE BUT FANTASTIQUE 😱

Le Belge va trop vite pour la défense de Brentford et permet, pour le moment, à Manchester City de rester au contact d'Arsenal ⚡️

#MCIBRE | #PremierLeague
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Servi sur le côté gauche de la surface après un corner, Doku s’offrait un numéro de soliste avant de nettoyer la lucarne opposée des Bees d’un tir délicieux (1-0, 60e). Libéré par ce but, Manchester City faisait finalement le break quelques minutes plus tard grâce à Erling Haaland.

Pub. le - MAJ le
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