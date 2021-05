AS Monaco : le message d’adieu de Stevan Jovetic

Avec la fin de saison s’accompagne l’heure des au revoir. De nombreux clubs et joueurs annoncent tour à tour leur départ et c’est désormais à l’attaquant monténégrin Stevan Jovetic de faire ses adieux à l’AS Monaco. Le départ de l’ancien attaquant de la Fiorentina et de Manchester City, qui avait rejoint le club de la Principauté en 2017 en provenance de l’Inter, avait été officialisé ce lundi par le directeur sportif du club.

Aujourd’hui Jovetic a publié un message sur son compte Instagram, accompagné d’une compilation de ses exploits sous le maillot rouge et blanc. « Je voudrais remercier l'AS MONACO et son Président, M. Dmitry RYBOLOVLEV de m'avoir donner l'opportunité de faire partie de ce club si spécial pendant 4 ans ! Être un joueur de l'AS MONACO, vivre dans ce magnifique pays, et s'entraîner dans l'un des plus beaux centre d'entraînement a été sûrement une expérience UNIQUE! Je souhaite beaucoup de succès et bonne chance à mes coéquipiers pour les prochains défis. Avec moi, vous avez un fan de plus à vie ! »