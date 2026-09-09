Bayer Leverkusen : Moussa Diaby a perdu 15 M€

Moussa Diaby voulait absolument retrouver le Bayer Leverkusen, au point de consentir à un énorme sacrifice financier. Selon Sport Bild, l’ailier français a renoncé à environ 15 millions d’euros nets pour quitter Al-Ittihad et revenir en Bundesliga. Le joueur de 27 ans disposait encore d’un contrat particulièrement lucratif jusqu’en 2029 en Arabie saoudite et n’aurait obtenu qu’une indemnisation partielle pour y mettre fin. Diaby aurait lui-même poussé pour permettre son retour au Bayer et, lorsque l’opération a menacé d’échouer dans les dernières heures, il aurait clairement indiqué aux dirigeants saoudiens qu’un retour en arrière était définitivement exclu pour lui.

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Diaby retrouve ainsi un club dont il avait porté les couleurs entre 2019 et 2023, avant son transfert à Aston Villa pour 50 millions d’euros. Après une saison en Angleterre, Al-Ittihad avait déboursé environ 60 millions d’euros pour le recruter. En deux années en Arabie saoudite, l’ancien joueur du PSG a compilé 11 buts et 33 passes décisives en 73 rencontres. Leverkusen a finalement déboursé une trentaine de millions d’euros pour rapatrier son ancien ailier, quatre ans après son départ. Un retour pour lequel Diaby n’a donc pas hésité à abandonner une partie importante des revenus que lui garantissait son contrat saoudien.