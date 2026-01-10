Menu Rechercher
Commenter 9
FA Cup

FA Cup : Manchester City colle une gifle à une D3, Semenyo buteur pour sa première

Par Kevin Massampu
1 min.
Antoine Semenyo @Maxppp
terminé - 16:00 Man City 10 Exeter 1
terminé - 16:00 Doncaster 2 Southampton 3
terminé - 16:00 Stoke 1 Coventry 0
terminé - 16:00 Fulham 3 Middlesbrough 1
terminé - 16:00 Boreham Wood 0 Burton Albion 5
terminé - 16:00 Ipswich 2 Blackpool 1
terminé - 16:00 Newcastle 3 Bournemouth 3
terminé - 16:00 Sheff Wed 0 Brentford 2

Antoine Semenyo risque de longtemps se souvenir de sa première avec Manchester City. Transféré officiellement chez les Cityzens hier, l’ancien joueur de Bournemouth effectuait ses débuts avec la bande à Guardiola contre Exeter (League One) lors du 3e tour de FA Cup, ce samedi. Une rencontre qui s’est avérée être une promenade de santé pour les Skyblues, larges vainqueurs (10-1).

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Man City
N
N
N
V
V
Exeter
N
V
V
D
V

Semenyo, lui, s’est illustré avec un but (54e, 6-0) sur une passe de Cherki avant de muer en passeur pour Rico Lewis, auteur d’un doublé. Dans les autres résultats notables de ce 3e tour de la Coupe d’Angleterre, Fulham et Burnley ont respectivement dominé Middlesbrough (3-1) et Millwall (5-1), tous deux pensionnaires de Championship. Brentford, de son côté, est allé gagner à Sheffield Wednesday (0-2).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

FA Cup
Man City
Antoine Semenyo

En savoir plus sur

FA Cup The Emirates FA Cup
Man City Logo Manchester City FC
Antoine Semenyo Antoine Semenyo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier