FA Cup : Manchester City colle une gifle à une D3, Semenyo buteur pour sa première

Antoine Semenyo risque de longtemps se souvenir de sa première avec Manchester City. Transféré officiellement chez les Cityzens hier, l’ancien joueur de Bournemouth effectuait ses débuts avec la bande à Guardiola contre Exeter (League One) lors du 3e tour de FA Cup, ce samedi. Une rencontre qui s’est avérée être une promenade de santé pour les Skyblues, larges vainqueurs (10-1).

Série en cours Plus de statistiques Man City N N N V V Exeter N V V D V

Semenyo, lui, s’est illustré avec un but (54e, 6-0) sur une passe de Cherki avant de muer en passeur pour Rico Lewis, auteur d’un doublé. Dans les autres résultats notables de ce 3e tour de la Coupe d’Angleterre, Fulham et Burnley ont respectivement dominé Middlesbrough (3-1) et Millwall (5-1), tous deux pensionnaires de Championship. Brentford, de son côté, est allé gagner à Sheffield Wednesday (0-2).