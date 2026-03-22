Real Madrid : le groupe pour le derby face à l’Atlético

Après les joutes européennes, retour à La Liga pour le Real Madrid. Deuxièmes à quatre points du FC Barcelone, qui reçoit actuellement le Rayo Vallecano, les Merengues accueilleront l’Atlético de Madrid (4e), ce dimanche soir, pour le compte de la 29e journée du championnat d’Espagne. Une rencontre pour laquelle Álvaro Arbeloa a décidé de convoquer 23 joueurs. Un groupe où figue bel et bien Kylian Mbappé.

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De retour de blessure lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City, l’international français (94 sélections) pourrait démarrer titulaire face aux Colchoneros. Également absent sur ces dernières semaines, Jude Bellingham est présent dans le groupe d’Arbeloa, au contraire de Thibaut Courtois, blessé au quadriceps et absent pour a priori six semaines. Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Ceballos et Rodrygo sont aussi sur la touche.