Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Real Madrid : le groupe pour le derby face à l’Atlético

Par Kevin Massampu
1 min.
Kylian Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp
Real Madrid 3-2 Atlético

Après les joutes européennes, retour à La Liga pour le Real Madrid. Deuxièmes à quatre points du FC Barcelone, qui reçoit actuellement le Rayo Vallecano, les Merengues accueilleront l’Atlético de Madrid (4e), ce dimanche soir, pour le compte de la 29e journée du championnat d’Espagne. Une rencontre pour laquelle Álvaro Arbeloa a décidé de convoquer 23 joueurs. Un groupe où figue bel et bien Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @Atleti
Voir sur X

De retour de blessure lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City, l’international français (94 sélections) pourrait démarrer titulaire face aux Colchoneros. Également absent sur ces dernières semaines, Jude Bellingham est présent dans le groupe d’Arbeloa, au contraire de Thibaut Courtois, blessé au quadriceps et absent pour a priori six semaines. Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Ceballos et Rodrygo sont aussi sur la touche.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Álvaro Arbeloa

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier