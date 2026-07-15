Coupe du Monde 2026 : scènes de joie en Corse après la défaite de la France

La défaite de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde a provoqué des scènes de joie mardi soir dans les rues en Corse. Dès le coup de sifflet final, un concert de klaxons a résonné dans le centre-ville de Bastia, tandis que des fumigènes ont été allumés et que plusieurs drapeaux espagnols ont été brandis depuis les voitures. Des vidéos diffusées sur X par le journaliste Julien Pernici montrent également des personnes entonnant des chants hostiles à la France, dont « Puta Francia » et « Français de merde ».

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Très grosse ambiance dans le centre-ville de Bastia en Corse, où la victoire de l'Espagne et la défaite de la France sont célébrées sous le regard parfois circonspect de touristes pic.twitter.com/9zkbXQSdzH — Julien Pernici (@JulienPernici) July 14, 2026

Ces célébrations se sont déroulées au même moment que le feu d’artifice du 14 juillet, sous le regard parfois surpris de touristes présents dans la ville. Dans une ambiance très animée, certains habitants ont ainsi fêté la qualification de l’Espagne autant que l’élimination des Bleus, battus aux portes de la finale.