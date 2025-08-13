Thomas Muller est nerveux à l’idée de rejoindre la MLS

Thomas Müller a confié sa nervosité et son impatience au micro de SKY avant son départ pour Vancouver : « Je suis évidemment un peu nerveux. C’est la première fois depuis très longtemps que je rejoins une nouvelle équipe, il y a donc de l’impatience mais aussi une certaine tension ».

Le joueur allemand se montre optimiste et prêt à relever le défi : « J’espère m’adapter rapidement au championnat, mais bien sûr, cela pourrait aussi me prendre quelques semaines. On verra bien, je suis en forme, et pour le reste, on verra bien ». Pour rappel, le joueur allemand a réalisé la totalité de sa carrière professionnelle au Bayern Munich, où il a joué plus de 756 matchs pour 250 buts.