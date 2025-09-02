Menu Rechercher
Daniel Riolo emballé par le mercato de l’OM

Amine Gouiri @Maxppp

En validant l’arrivée de plusieurs nouvelles recrues majeures — Benjamin Pavard, Matt O’Riley ou encore Nayef Aguerd — ces derniers jours, l’Olympique de Marseille s’est offert une fin de mercato XXL. Un remue-ménage qui, selon le journaliste Daniel Riolo, a permis à l’OM de présenter un effectif plus compétitif que jamais, malgré un timing très mal maîtrisé.

« Globalement, ça ne peut qu’être bien pour l’OM vu qu’il n’y a que des bons joueurs. Si ça ne marche pas, ce sera pour un tas d’autres raisons… Mais sur le papier, il y a des années qu’on n’a pas vu un effectif aussi fort à Marseille. C’est clair, net », a-t-il salué sur les ondes de RMC avant d’ajouter : « mais pourquoi si tard ? Au moment où tu as deux défaites, un climat de crise avec De Zerbi qui n’a pas l’air de trop comprendre… Alors pourquoi ? La réponse, c’est que ça coûte moins cher de faire ces coups-là en toute fin de mercato. Ça devient un classique. »

