Serie A : la Lazio s’en sort bien à Vérone

Par Valentin Feuillette
Hellas 0-1 Lazio

La Lazio est allée chercher un succès précieux sur la pelouse du Hellas Vérone (0-1) au Stadio Bentegodi, au terme d’une rencontre longtemps indécise. Bien en place défensivement, les hommes de Maurizio Sarri ont su maîtriser le tempo face à une équipe véronaise organisée en bloc, mais manquant de justesse dans les trente derniers mètres. La première période, fermée et hachée, s’est achevée sans véritable occasion nette de part et d’autre.

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Lazio Lazio 28 20 +5 7 7 6 21 16
19 Logo Hellas Hellas 13 19 -16 2 7 10 15 31

Au retour des vestiaires, la Lazio a progressivement pris l’ascendant avant de faire la différence grâce à un but décisif inscrit en seconde période, récompensant sa domination territoriale. Le Hellas, malgré quelques tentatives et l’activité de Gift Orban et Giovane devant, n’a jamais réellement mis Ivan Provedel en grand danger. Ce succès permet aux Romains de rester bien placés dans la course aux places européennes, tandis que Vérone voit sa dynamique se freiner après plusieurs prestations encourageantes.

