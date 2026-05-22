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Officiel Ligue 1

Rennes : Nicolas De Tavernost nouveau président du conseil d’administration

Par Samuel Zemour
1 min.
Nicolas de Tavernost va quitter LFP Media @Maxppp

Le Stade Rennais vient de nommer un troisième président du conseil d’administration en moins de deux ans. Ce vendredi, le club breton vient d’annoncer l’arrivée de Nicolas de Tavernost pour succéder à Guillaume Cerutti. Ancien patron du groupe M6 et figure influente du football français, avec notamment la création de la chaîne Ligue 1+, De Tavernost va découvrir un nouveau challenge.

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Stade Rennais F.C.
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹

Nicolas de Tavernost, nouveau Président du Conseil d’Administration du Stade Rennais F.C.
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«Figure majeure du paysage audiovisuel français, Nicolas de Tavernost a construit sa carrière dans la structuration et le développement de grands groupes médias, notamment à la tête du groupe M6 qu’il a dirigé pendant près de quarante ans. Le Stade Rennais souhaite la bienvenue à Nicolas de Tavernost et tient à remercier Guillaume Cerutti pour son mandat Rouge et Noir exercé avec passion et professionnalisme», indique le communiqué du SRFC.

Pub. le - MAJ le
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