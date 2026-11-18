Les Girondins de Bordeaux veulent retrouver leur place dans le football français, mais sans brûler les étapes. Après la fin de l’ère Gérard Lopez et le rachat du club par le fonds d’investissement Park Bench, le nouveau président Dominique Delport a présenté les grandes lignes de son projet, mardi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Désormais en Régional 1, soit le sixième échelon national, le club bordelais ambitionne de retrouver rapidement le National, sans pour autant se fixer une échéance précise. « On ne se donne pas de pression de calendrier. On remontera quand on remontera. Évidemment que tout le monde veut que ça remonte le plus vite », a expliqué le dirigeant, qui souhaite avant tout reconstruire sur des bases solides. Pour y parvenir, Bordeaux peut notamment compter sur sept anciens joueurs de National 1 ayant accepté de poursuivre l’aventure en amateur afin de constituer l’ossature de l’équipe. « Ce n’est pas back-to-back, c’est back to top », a résumé Delport, qui veut remettre l’exemplarité, l’humilité, le travail et l’esprit d’équipe au centre du projet. Le président reconnaît néanmoins qu’une remontée trop lente serait une déception, le retour en National représentant une étape importante pour renforcer l’effectif et accompagner le développement du club.

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Au-delà des résultats sportifs, la grande priorité de la nouvelle direction sera également de reconstruire le centre de formation des Girondins, fermé après la perte du statut professionnel. Un chantier majeur qui ne pourra pas aboutir avant 2030 au plus tôt, selon Dominique Delport. « On doit jouer en National et il y a deux raisons à ça. Le National permet, y compris en termes de contrats, d’enrichir l’équipe. Et deuxièmement, il y a le centre de formation. C’est la clé ! », a-t-il insisté. En attendant, le club entend s’appuyer sur son académie, qui compte actuellement 300 licenciés, dont 200 garçons et 100 filles, répartis dans 18 équipes. Le président bordelais a également évoqué le soutien de la Fédération française de football après une rencontre avec Philippe Diallo, organisée dimanche en marge du match entre la France et la Turquie. L’objectif est notamment d’accompagner la période de transition et de préparer les infrastructures nécessaires au retour d’un véritable centre de formation. Conscient de la méfiance des supporters après les nombreuses difficultés traversées par le club, Dominique Delport préfère désormais privilégier les actes aux promesses. « On a beaucoup d’ambition ! Mais on est obligé de faire attention parce qu’il y a eu trop de discours et il faut livrer des actes », a-t-il conclu.