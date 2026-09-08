Adel Taarabt annonce sa retraite

Adel Taarabt a officiellement annoncé la fin de sa carrière ce mardi. Milieu offensif formé au RC Lens, l’international marocain (30 sélections, 4 buts) s’est fait connaître en Europe par ses qualités de pur dribbleur et sa créativité balle au pied. Auteur d’un passage remarqué aux Queens Park Rangers, il a ensuite évolué au plus haut niveau en portant successivement les maillots de Tottenham, de l’AC Milan, du Genoa et de Benfica, où il a été repositionné plus bas sur le terrain.

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L’ancien joueur de 37 ans a confirmé sa décision via un message publié sur son compte Instagram : «je savais que ce jour viendrait : le moment est venu de fermer ce chapitre. Le football a été une partie tellement importante de ma vie pendant tant d’années. Il m’a offert des souvenirs merveilleux, m’a permis de rencontrer des personnes incroyables et de vivre des moments que je n’oublierai jamais.»