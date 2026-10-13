Le Real Madrid ne lâche pas Michael Olise, le Barça fait face à un dilemme

Une victoire qui ne fait pas taire les critiques

Un Bavarois fait parler de lui, il s’agit de Michael Olise qui pose ses conditions pour rester au Bayern. Une clause de 200 millions d’euros est évoquée depuis plusieurs jours. Le Bayern Munich veut tout faire pour conserver son ailier français. Le Français pourrait même devenir le joueur le mieux payé du club. Pour rappel, il gagne actuellement 14 millions d’euros par an, contre 25 millions d’euros pour Harry Kane. Sky Sport a indiqué que le Real Madrid s’était résolu à l’idée d’attirer le joueur à Madrid, mais Sport nous explique que la donne serait différente et que la Maison Blanche garde un œil attentif sur le Français. Vous l’aurez compris, ce dossier n’a pas fini de faire parler.

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Hansi Flick doit trancher entre deux joueurs

Direction la Catalogne à présent avec le FC Barcelone qui vise un dixième succès consécutif toutes compétitions confondues comme le placarde Sport. En grande forme en ce début de saison, les Blaugranas entendent bien continuer sur leur lancée dans un déplacement périlleux à Galatasaray. Mais malgré la bonne dynamique actuelle, pas question pour Hansi Flick de se reposer sur ses lauriers et il a fait passer le message à ses joueurs. L’entraîneur allemand s’attend à un match compliqué en Turquie face à une formation stambouliote qui regorge de joueurs d’expérience à commencer par Victor Osimhen ou encore Leroy Sané. D’autant que pour cette rencontre, l’entraîneur devra composer sans Raphinha et fait donc face à un dilemme au poste de numéro 9 comme le mentionne le quotidien catalan. Ils sont deux à postuler et le coach devra trancher entre Gabriel Jesus et Anthony Gordon. Les deux hommes, tous deux buteurs lors du succès 3-0 face à Getafe ce week-end, ont des atouts à faire valoir et une belle occasion de se montrer. Pour le quotidien, c’est toutefois l’Anglais qui devrait avoir les faveurs de Flick.

Lille a une carte à jouer contre Arsenal

Le LOSC se déplace à l’Emirates Stadium pour défier Arsenal. Londres terre d’écueil placarde L’Équipe qui met en avant Olivier Giroud qui va faire son grand retour dans son ancien jardin. Un défi de taille aux allures de mission impossible ? Et bien si le LOSC, battu lors de la première journée face au Bétis Séville et sur courant alternatif depuis le début de la saison semble mener un combat déséquilibré, le quotidien rappelle qu’Arsenal n’est pas au top non plus dans le contenu. Le LOSC a des atouts à faire valoir et a déjà été capable de renverser des montagnes, jurisprudence Real Madrid. D’autant que côté Gunners, une mauvaise nouvelle est venue entacher la préparation. Mikel Arteta a en effet annoncé devoir se passer de Pierre Hincapie et Martin Zubimendi, tous les deux blessés lors d’un entraînement après le succès face à Leeds.