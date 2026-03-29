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Brésil : Vinicius Jr de retour à l’entraînement

Par Josué Cassé
vinic @Maxppp

Le Real Madrid et le Brésil peuvent souffler : Vinicius Jr va mieux. Ménagé lors de la dernière séance d’entraînement à Orlando et resté en salle pour recevoir des soins, l’ailier auriverde a retrouvé, ce dimanche, ses coéquipiers.

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Le Brésilien de 25 ans est même disponible pour le match amical face à la Croatie. Une évolution rassurante pour le Brésil, qui va donc rapidement récupérer son élément offensif pour les prochaines échéances. Bonne nouvelle également pour les Merengues avant une fin de saison haletante à bien des égards.

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