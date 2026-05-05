Un joueur du Bayern Munich se fait recadrer

Demain soir, Konrad Laimer sera peut-être sur la pelouse de l’Allianz Arena pour aider le Bayern Munich à vaincre le Paris Saint-Germain pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le défenseur autrichien de 28 ans est un élément apprécié par Vincent Kompany. Mais en coulisses, l’ancien pensionnaire du RB Leipzig tend ses dirigeants. La raison ? Sa prolongation de contrat. Lié au Bayern jusqu’en 2027, Laimer -qui touche environ 10 M€/an- réclame un salaire supérieur à 15 M€ par saison. Une demande que son club n’est pas près d’accepter. D’ailleurs, Uli Hoeness a envoyé un message très clair au joueur.

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«Nous ne parlons pas ici de chiffres concrets. Mais quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut aussi relativiser. Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout autant que pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona. Et ce genre de joueurs doit accepter qu’il y ait des limites – même s’ils gagnent très bien leur vie. Il lui reste encore un an de contrat, et pourtant, on donne parfois l’impression qu’il ne jouera plus à partir du 1er juillet. Il serait libre de tout transfert cet été et a déjà 30 ans, il faut bien sûr en tenir compte. Et très peu de clubs en Europe sont en mesure de lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max et Christoph lui ont proposé concrètement, mais ce n’était certainement pas ce que ses conseillers avaient exigé au départ. Cela n’a rien à voir avec notre politique générale, mais c’est une évaluation réaliste de sa valeur sportive et économique. Elle est élevée, mais Laimer n’est tout simplement pas Harry Kane», a-t-il déclaré au micro de DAZN.

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