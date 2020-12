Bayern Munich : Mario Götze toujours en contact avec Hans-Dieter Flick

Parti cet été librement du Borussia Dortmund avec qui il évoluait depuis 4 ans, Mario Götze aurait pu rejoindre le Bayern Munich où il a joué entre 2013 et 2016. Le milieu offensif allemand a finalement décidé de rejoindre le PSV Eindhoven et bien lui en a pris. Le joueur de 28 ans réalise de belles performances et compte 4 buts et 3 passes décisives en 13 matches. De retour en forme, le joueur a évoqué pour Sport Bild son dernier mercato estival. Il est notamment revenu sur ses discussions avec Hans-Dieter Flick, le coach du Bayern Munich, et son président d'honneur Uli Hoeneß : «cet été, nous avons parlé ouvertement de mon avenir, des projets du Bayern Munich. Ils ont dit qu'ils me valorisaient en tant que personne et joueur et qu'ils auraient pu me présenter à nouveau au Bayern.»

La suite après cette publicité

Néanmoins, Mario Götze a préféré tenter un nouveau défi et celui-ci s'avère convainquant pour l'instant. Néanmoins, le joueur a indiqué être toujours en discussion avec Hans-Dieter Flick - qu'il a connu avec la sélection allemande - malgré des temps libres assez réduits : «mais Hansi a un calendrier serré au Bayern qui est aussi serré que moi au PSV. C'est un excellent entraîneur. Reprendre une équipe en milieu de saison et la mener à un triple est impressionnant.» Bien à Eindhoven, Mario Götze n'envisage pas un départ même si revenir en Bundesliga reste possible à un moment donné : «je ne veux pas exclure un retour en Bundesliga. Les deux options sont envisageables pour moi. Mais maintenant, je suis à Eindhoven et je suis pleinement concentré sur nos objectifs.»