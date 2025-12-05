Real Madrid : Trent Alexander-Arnold est dégoûté

Hier, le Real Madrid a annoncé la blessure de Trent Alexander-Arnold. «Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Trent Alexander-Arnold, une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. L’Anglais va manquer au moins 2 mois de compétition.

Ce vendredi, l’ancien joueur de Liverpool est sorti du silence sur son compte Instagram. « Je suis absolument dégoûté. Le timing est particulièrement mal choisi, mais je vais travailler dur pour revenir plus fort et meilleur ! Rendez-vous en 2026, Madridistas ! » Xabi Alonso et son club comptent là-dessus, eux qui veulent voir la meilleure version de TAA.