Nicolas Sarkozy décisif dans le dossier du Parc des Princes ?

La relation entre la mairie de Paris et le Paris Saint-Germain s’effrite au fil des semaines. Le club de la capitale souhaite racheter le Parc des Princes, enceinte de la formation francilienne, ce que la mairie ne veut pas. Les négociations sont au point mort et les discussions sont rompues. Et comme le rapporte le journal L’Équipe, les élus ne sont plus invités pour les matchs au Parc des Princes. Le quotidien rapporte même qu’Anne Hidalgo, la maire de Paris, a proposé à un tiers de renouer les liens avec le PSG.

En effet, elle aurait demandé à Nicolas Sarkozy, proche du président Nasser Al-Khelaïfi, de faire l’intermédiaire entre les deux camps. Pour l’instant, les résultats attendus ne sont pas atteints. Preuve en est, les déclarations du patron du PSG ces derniers jours, prétextant du racisme. Affaire à suivre…