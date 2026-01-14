LOSC : Olivier Létang risque une longue suspension

Nouveau drame au LOSC pour Olivier Létang. Le président du club lillois pourrait recevoir une lourde amende ce soir de la commission de discipline de la LFP selon L’Équipe. En effet, celui-ci avait déjà été suspendu le 22 octobre pour un match ferme et deux avec sursis en raison de plusieurs déclarations irrespectueuses contre l’arbitrage lors de la défaite des Nordistes face à l’OL en Ligue 1 (0-1). Dernièrement, le président a récidivé face à Rennes lors de l’expulsion de son défenseur, Alexsandro (0-2).

Cette fois-ci, la Ligue qui va sévir. Récidiviste, en sursis lors des deux dernières rencontres, il encourt désormais deux mois ferme de suspension. Ce qui ne lui permettra donc pas d’être aux côtés de son équipe pendant de nombreuses rencontres. Il ne pourra plus siéger au conseil d’administration de la Ligue dont il est membre. Même chose pour le collège de Ligue 1 qu’il ne pourra plus présider.