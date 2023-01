Atlético : Yannick Carrasco refuse l’offre de prolongation

La suite après cette publicité

Yannick Carrasco en veut plus. Alors qu’une offre de prolongation de son contrat lui a été proposée par l’Atlético de Madrid, le Belge aurait refusé cette proposition selon Marca. Le renouvellement en question faisait état d’une augmentation de son salaire net de 25 %. Un bonus était inclus si l’équipe se qualifiait pour la Ligue des champions.

Mais l’ancien monégasque, qui aurait décidé de quitter les Colchoneros selon son entourage, a rejeté cette offre, considérant qu’il mérite une amélioration encore plus importante de son contrat, qui le placerait au deuxième échelon salarial du club. Celui actuellement occupé par Koke et Saúl entre autres. Les yeux plus gros que le ventre ?

