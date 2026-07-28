Vozinha obligé de changer de nom dans son nouveau club

Révélé aux yeux du grand public lors de la Coupe du Monde 2026 grâce à ses performances remarquées avec le Cap-Vert, Vozinha s’apprête à relever un nouveau défi loin de sa sélection. Le gardien de 40 ans a convaincu Colo-Colo de miser sur son expérience après le Mondial et va rejoindre le club chilien libre de tout contrat. Mais à son arrivée, il pourrait devoir abandonner temporairement le nom qui l’a rendu célèbre selon la presse locale.

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En cause, le règlement du championnat chilien, qui impose aux joueurs d’utiliser leur nom de famille sur leur maillot, avec éventuellement une initiale. Son véritable état civil, Josimar José Évora Dias, pourrait donc apparaître à la place de « Vozinha » durant ses matchs avec Colo-Colo. Pour conserver son surnom, le club devra obtenir une autorisation exceptionnelle auprès des instances de la ligue. En attendant, le héros capverdien pourrait évoluer avec « Évora », « Dias » ou « Évora Dias » floqué dans son dos…