BL : Gladbach s'offre le derby face à Cologne

La neuvième journée de Bundesliga se poursuivait, ce dimanche à 15h30, avec une affiche entre le Borussia Mönchengladbach, onzième au classement, et Cologne, huitième au coup d'envoi. Au Borussia-Park, les hommes de Daniel Farke, humiliés par le Werder Brême (1-5) le week-end dernier, voulaient relever la tête. De son côté, le club entraîné par Steffen Baumgart, vainqueur surprise du Borussia Dortmund (3-2) lors de la précédente journée, espérait enchaîner. Défaits par le Partizan Belgrade, en milieu de semaine, à l'occasion de la troisième journée de la Ligue Europa Conférence, les Boucs se faisaient, pourtant, rapidement surprendre dans ce derby.

Avant même la fin de la première demi-heure, Friedrich trouvait l'ouverture à la suite d'un corner (1-0, 27e). Sonnés mais non résignés, les visiteurs réagissaient rapidement par l'intermédiaire de Kainz (1-1, 31e) mais ce dernier allait ensuite faire basculer la rencontre. Coupable d'une faute en plein cœur de sa surface, le milieu de terrain autrichien, déjà averti en début de match, voyait rouge et concédait un penalty. Plein de sang-froid, Bensebaini transformait la sentence pour redonner l'avantage aux siens juste avant la pause (2-1, 45+2e). Au retour des vestiaires, Stindl corsait l'addition d'une sublime frappe (3-1, 47e) avant que Bensebaini puis Thuram ne scellent définitivement la victoire de Gladbach dans le dernier quart d'heure. Malgré la réduction du score signée Huseinbasic, les locaux s'imposent (5-2) et remontent à la sixième place. Cologne, chute, de son côté, en neuvième position.

📝 TEAM NEWS TIME! #effzeh head coach opts for seven changes again, with the starting line-up now the same as that against Borussia Dortmund. COME ON FC! 🔴⚪

___#BMGKOE pic.twitter.com/NJ1YAVlYks