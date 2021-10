Liga : Elche arrache le nul contre l'Espanyol grâce à Dario Benedetto

Elche (14e) recevait l'Espanyol (11e) ce samedi pour le compte de la dixième journée de Liga. Les Franjiverdes restaient sur trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs, tandis que les Barcelonais avaient remporté leurs deux rencontres précédentes contre le Real Madrid (2-1) et Cadix (2-0). Pastore était aligné d'entrée du côté d'Elche alors que Benedetto prenait place sur le banc. Diego Lopez gardait les buts de l'Espanyol et l'ancien lyonnais Sergi Darder débutait la rencontre au milieu de terrain. Les Franjiverdes dominaient les débats et prenaient rapidement l'avantage.

La suite après cette publicité

Boyé grattait le ballon dans les pieds de Lopez aux abords de la surface et enchaînait par une frappe puissante qui ne laissait aucune chance au gardien adverse (1-0, 23e). Les Barcelonais attendaient la seconde mi-temps pour réagir et marquaient deux fois coup sur coup, tout d'abord grâce à Morlanes (1-1, 51e) puis De Tomas (1-2, 52e). De la tête, Benedetto manquait la balle d'égalisation (73e), mais se rattrapait quelques minutes plus tard. L'attaquant prêté par l'OM profitaient d'un mauvais dégagement de la défense adverse pour tromper Diego Lopez (2-2, 84e) et ainsi offrir le point du match nul à son équipe. Lors de la prochaine journée, Elche ira à Alavés, l'Espanyol recevra l'Athletic Bilbao.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI d'Elche

Le XI de l'Espanyol