Coupe de France : le tirage complet des 7e et 8e tours

On entre un peu plus dans le vif du sujet dans cette nouvelle édition de la Coupe de France. Le tirage au sort des 7e et 8e tours avait lieu ce mercredi matin au stade de Roland-Garros avec déjà l’entrée en lice des 18 clubs de Ligue 2. Il s’agit toujours d’un moment important dans la compétition, deux tours après la venue des équipes de Ligue 3. À ce propos, elles sont encore 16 qualifiées puisqu’Aubagne au 5e tour, et Bastia ce week-end, ont été éliminés.

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Pour diriger ce tirage au sort, la FFF a invité quelques personnalités du football tricolore comme le sélectionneur de l’équipe de France féminine, Laurent Bonadei, et son adjoint Stéphane Saillant. Lionel Potillon, Jean-Pascal Mignot, anciens défenseurs de Ligue 1, et Franck Raviot, l’ex-entraîneur des gardiens de l’équipe de France championne du monde en 2018, sont également de la partie. Enfin, les anciennes internationales de handball Allison Pineau et Siraba Dembélé sont invitées avec l’athlète Dorian Louvet.

Les 18 clubs de Ligue 2 connaissent leur sort

La Fédération a procédé à deux tours en une seule cérémonie qu’on connaissait depuis hier le tirage pour les formations d’outre-mer. Thionville-Lusitanos se rendra à Tahiti pour affronter l’AS Tefana au prochain tour. C’est la 3e fois en 4 éditions que l’actuel 12e de Ligue 3 fera un long voyage. En cas de qualification pour le 8e tour, Fleury (L3) se rendra en Guyane, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) ira à la Réunion, tandis qu’Angoulême (N1) pourrait faire le déplacement jusqu’en Nouvelle-Calédonie. À noter que l’AS Violaines (Artois) est le dernier représentant de D2.

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Le Petit Poucet affrontera l’US Vermelles (R3). Parmi les affiches à suivre, on notera le derby francilien entre le Paris 13 Atletico (L3) et le Red Star (L2), l’affrontement entre le FC Versailles (L3) et Rodez (L2), le déplacement de l’AS Saint-Étienne (L2) à Rumilly Vallières (N1) sans oublier la visite du FC Nantes (L2) au Stade Castelbourgeois (R1). Les matches du 7e tour se disputeront le week-end du 14 novembre. Les résultats du 7e tour détermineront le tableau du 8e tour, prévu le week-end du 28 novembre.

Le tirage complet du 7e tour de la Coupe de France (pour le 8e tour dans chaque groupe, le vainqueur du match 1 affrontera celui du match 2, et ainsi de suite) :

Groupe A

GSI Pontivy (N1) - TA Rennes (N2) COBSP Saint Brieuc (R1) - FC Rouen (L3) En Avant de St Renan (R1) - Stade Lavallois (L2) Lannion FC (N2)- EA Guingamp (L2) AMS Vitré (N2) - La St Pierre de Milizac (N2) ST Pontivyen (R1) - Stade Plabennecois (R1) FC Tinténiac Saint-Domineuc (R1) – US Concarneau (L3) US Perros Louannec (R3) - Vannes OC (N2)

Groupe B

Metz ESAP (R3) – US Reipertswiller (R1) CSO Amnéville (R1) – AS Sundhoffen (R1) ASL Kœtzingue (R1) – ASC Biesheim (N1) Racing Besançon (N2) – APM Metz FC (N2) AS Talange (R2) – Baume-les-Dames (R2) Strasbourg Koenigshoffen 1906 (R1) – US Oberlauterbach (R2) SR Saint-Dié Kellermann (R1) – FC Metz (L2) CA Boulay (R1) – FC Sochaux Montbéliard (L2) AS Montigny-les-Metz (R3) - CA Pontarlier (N2) FC Vesoul (N2) - FC Fleury 91 (L3)

Groupe C

US Vandoeuvre (R2) - SAS Épinal (N1) Cambrai Amérique OM (R3) - Amiens SC (L3) Croix Football Iris Club (N2) - ES Thaon (N2) AS Violaines (D2) - US Vermelles (R3) US Chauny (R3) - Le Pays-du-Valois US (N1) FC La Neuvillette-Jamin (R1) - Valenciennes FC (L3) Tourcoing US (R1) - Stade de Reims (L2) Olympique Charleville Prix AM (N2) - Marcq-en-Barœul (R1) Stade Béthunois (R1) - AS Nancy Lorraine (L2) ASP Nesle (R3) - AS Furiani-Agliani (N1)

Groupe D

Saint-Ouen L’Aumône (N2) - US Boulogne (L2) AS Verson (R3) - Calais Racing Club (R1) St. Sottevillais Cheminots (R1) - US Football Fecamp (R2) USL Dunkerque (L2) - QRM (L3) ASPTT Caen (N2) - FC Chambly (N1) Le Touquet ACF (R1) - US Avranches MSM (N1) ES Trappes (R2) ou Racing CF (N1) - FC Saint-Martin Tatinghem (R3) US Montreuil-sur-Mer (R2) - Loon Plage FC (R1) Pays Saint-Omer US (R1) - AF Virois (N2) Choisy-au-Bac US (R2) - Stade Malherbe Caen (L3)

Groupe E

Val Yerres Crosne (R2) – Cosne UCS (R1) CS Sedan Ardennes (R1) – Bourges FC (N1) Paris 13 Atletico (L3) – Red Star FC (L2) Tremblay-en-France FC (R2) – Maisons-Alfort FC (R3) Dijon FCO (L2) – US Orléans (L3) SC Massay (R3) – FC de Montlouis (N1) AS Chatou (R1) – Ulis CO (R1) AS Contres (R2) – Linas Montlhéry (N2) Senlis USM (R2) – Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1) ASPTT Dijon (N2) – Is Selongey Football (N2)

Groupe F

Chambéry Savoie Football (R1) – Grenoble Foot 38 (L2) AC Seyssinet-Pariset (R1) – Nîmes Olympique (N1) FC Claira St Laurent (R2) – AS Puissalicon Magalas (R3) Espoir de la Vallée (R2) ou ES Le Grau-du-Roi (R1) – Riviera FC (N2) FC Balagne (N2) – Montpellier Hérault SC (L2) Avenir Foot Lozère Mende (R2) – Entente Crest Aouste (R1) Montpellier Atlas Paillade (N2) – AS Cannes (L3) Le Puy-en-Velay FC (L3) – Diables Noirs de Combani (Mayotte) Rhône Crussol Foot 07 (R2) – Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1) US Marseille Endoume Catalans (R1) – SC Toulon (N1)

Groupe G

FC Versailles 78 (L3) – Rodez AF (L2) FC 2 Rives 82 (R1) – Trélissac Antonne APFC (N2) RC Chambéry (R2) – Union Saint-Florent Chamois Niort (R2) ES Boulazac (R1) – Les Genêts d’Anglet (N2) Balma SC (R1) – US Castanet (N2) FC Lourdes (R1) – Pau FC (L2) SAG Cestas (N2) – Aviron Bayonnais (N1) ESA Brive (R1) – Angoulême Charente FC (N1) Rochefort FC (R2) – Juventus de Papus (R2) Stade Bordelais Football (R1) – AS Mazères Uzos Rontignon (R1)

Groupe H

Stade Castelbourgeois FC (R1)- FC Nantes (L2) Saint-André Saint-Macaire FC (R2) – FC Nueillaubiers (R1) FC Bressuire (R1) – FC Challans (N2) Saint-Sébastien-sur-Loire FC (R1) – La Baule Pouliguen (R1) Fontenay le Comte Vendée Football (N2) – Clermont Foot (L2) CPB Bréquigny Rennes (R1) – Montluçon Football (R1) US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) – Vendée FC La Roche (L3) Voltigeurs Châteaubriant (N1) – Horizon Patho (Nouvelle Calédonie) Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (N1) – USSA Vertou (N2) ES Buxerolles (R1) – Sablé-sur-Sarthe FC (N2)

Groupe I