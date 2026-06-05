Deux clubs de Ligue 2 s’arrachent Rayan Lutin

Le mercato estival s’annonce agité pour Rayan Lutin ! À 23 ans, le milieu offensif sort d’une aventure contrastée avec l’Amiens SC. Malgré la récente relégation du club picard en division inférieure, l’international comorien (11 sélections, une apparition lors de la dernière CAN) a su tirer son épingle du jeu. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 70 apparitions chez les professionnels, l’ancien pensionnaire des centres de formation du Stade de Reims et de l’AJ Auxerre séduit les recruteurs par sa très grande polyvalence sur tout le front de l’attaque.

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À seulement un an de la fin de son contrat, l’heure du départ a sonné pour ce profil offensif qui représente une superbe opportunité de marché à moindre coût puisque Amiens est prêt à libérer son joueur contre un % à la revente sur un futur transfert. Selon nos informations, la concurrence s’active déjà pour le récupérer : Rodez et le FC Sochaux-Montbéliard sont concrètement sur le coup et se montrent très intéressés pour arracher sa signature dans les prochaines semaines.