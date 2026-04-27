OM : un premier club inattendu veut s’offrir Igor Paixão

« Igor Paixão rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam.» Le 1er août dernier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont fièrement annoncé la signature pour 5 ans du Brésilien. Après de longues négociations, il a enfin pu rejoindre la cité phocéenne pour un montant de 35 M€, soit le plus gros transfert de l’histoire de l’OM. Avant lui, Vitinha détenait ce record depuis janvier 2023 et son transfert de 32 M€ en provenance de Braga. Comme lui, l’ailier brésilien a dû composer avec le poids et les attentes liés à cette opération d’envergure. Ce qu’il avait d’ailleurs reconnu lors de sa conférence de presse de présentation, quelques jours seulement après son arrivée sur le sol phocéen.

La suite après cette publicité

«Cela augmente la responsabilité. Mais c’est la pression du quotidien, ce n’est pas uniquement le montant du transfert. Je veux montrer mes qualités à l’entraînement et en match, montrer que cet investissement vaut la peine. Je dois quelque chose au club (…) J’ai fait une belle saison avec Feyenoord, c’est pour cela que je suis ici aussi : inscrire des buts et faire des passes décisives, j’espère faire la même chose avec l’OM, j’espère dépasser mon nombre et faire briller l’OM.» Mais il a dû faire preuve de patience puisqu’il est arrivé blessé en Provence. Ce qui n’est jamais idéal pour s’intégrer. Finalement, le natif de Macapá a connu une saison à l’image de son club, avec des hauts et des bas.

La suite après cette publicité

Paixão de retour au pays ?

Ainsi, le joueur de 25 ans a participé à 39 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Roberto De Zerbi, puis d’Habib Beye (2574 minutes de jeu), dont 29 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il affiche pour le moment un bilan de 12 buts et 7 assists. Ce qui est correct pour une première saison dans l’Hexagone. Mais à Marseille, on attendait forcément plus de la part d’un joueur acheté à ce prix-là. Quoi qu’il en soit, les prestations d’Igor Paixão ne sont visiblement pas passées inaperçues. En effet, un club est très intéressé par ses services comme le rapporte le média auriverde RTI Esporte. Selon la publication brésilienne, Palmeiras est très intéressé et prêt à le recruter cet été.

L’écurie de Série A brésilienne, qui a perdu Vitor Roque sur blessure, veut renforcer son secteur offensif en mettant la main sur un attaquant et un ailier. RTI Esporte assure que Palmeiras mettra tous les moyens en œuvre pour répondre aux désirs de son coach, Abel Ferreira. Il reste à savoir si les dirigeants brésiliens pourront répondre aux exigences financières du joueur, qui se plaît Europe et qui veut y continuer sa carrière, et l’OM, qui n’est pas vendeur pour le moment selon le média local. Il est d’ailleurs précisé qu’il n’y a aucune négociation pour le moment, mais que Palmeiras s’attend à un dossier difficile pour un élément pour lequel les Phocéens pourraient demander 45 M€. Un prix élevé qui a été fixé «pour dissuader les clubs intéressés » selon RTI Esporte. Sans une potentielle qualification en Ligue des Champions, l’OM pourrait peut-être se laisser tenter si le compte est bon. Affaire à suivre…