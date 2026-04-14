EdF : c’est le grand flou pour l’hommage à Antoine Griezmann

Antoine Griezmann aura-t-il un hommage à la hauteur de sa carrière en sélection ? La Fédération française de football avait souhaité honorer sa légende en mars 2025 au Stade de France pour France - Croatie, en même temps qu’Olivier Giroud, mais l’attaquant de l’Atletico de Madrid n’était pas disponible à cette période. Une année s’est écoulée, et l’ancien international tricolore s’apprête désormais à ouvrir une nouvelle page du côté d’Orlando (Etats-Unis), cet été.

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Conséquence ? Les créneaux pour un éventuel hommage sont limités. Comme l’explique L’Équipe, la FFF n’a plus que deux dates possibles : le 4 juin à Nantes pour le match amical face à la Côte d’Ivoire, puis le 8 à Lille face à un adversaire dont l’identité reste encore à déterminer. Ce qui signifierait l’absence de cérémonie au Stade de France pour Griezmann, sauf report décidé de la FFF. Pour rappel, les Bleus feront leur retour à Saint-Denis le 2 octobre face à l’Italie, match qui sonnera comme les débuts du futur sélectionneur en France.