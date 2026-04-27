PSG : Luis Enrique confirme la présence de Vitinha contre le Bayern Munich

Alors que le Bayern Munich se présentera sur la pelouse du Paris Saint-Germain avec quelques absents ce mardi, le club francilien aura toutes ses forces vives pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Blessé le dimanche 19 avril contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha est bien de retour et des joueurs comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Fabian Ruiz sont bien confirmés par le coach Luis Enrique en conférence de presse.

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«Tout le monde est prêt, pas besoin de questions ! Tous les joueurs sont prêts et même presque Quentin Ndjantou, il veut jouer. Il lui manque de préparation, mais il est presque prêt. Il faut profiter de ces moments parce que tu ne sais jamais si ce genre de matchs va se reproduire à l’avenir. Tous les joueurs sont prêts avec l’envie de jouer cette demi-finale. On va voir quelle est la meilleure équipe», a-t-il déclaré.

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