L'OM et Benfica se quittent bons amis

Pour sa cinquième sortie de l'été, quatre jour après une escale à Braga (1-1), l'Olympique de Marseille se rendait à Lisbonne, pour affronter Benfica dans un stade de la Luz désert. Face à un adversaire déjà en fin de préparation et qui attaquera les phases préliminaires de Ligue des champions dans quelques jours, les Olympiens bégayaient tout d'abord leur football. Loin d'être amicale, la rencontre était émaillée de nombreuses fautes. A la 13e minute, c'est d'ailleurs un tacle mal maitrisé sur Rafa de Luan Peres, recrue arrivée de Santos et titulaire pour la première fois dans les rangs marseillais, qui permettait à Pizzi d'ouvrir le score sur penalty (1-0, 14e). La réponse de Bamba Dieng était trop timide (26e). Dans une défense mise à mal, Pizzi manquait l'occasion de doubler la mise, contré par Balerdi (33e).

En difficulté face au pressing portugais, l'OM trouvait néanmoins la clé, grâce à Dimitri Payet. A l'origine, le Réunionais était également à la conclusion d'une offensive menée de concert avec Luis Henrique. Il terminait parfaitement d'un tir du gauche dans la surface (1-1, 38e). A la pause, Mattéo Guendouzi remplaçait un Gerson bien discret et Boubacar Kamara laisait sa place à Valentin Rongier. L'ancien Gunner répondait à l'agressivité de Jan Vertonghen dans un second acte marqué par les fautes. Rien de bon jusqu'à l'heure de jeu. Mais Rafa, qui s'était amusé avec Mandanda et Alvaro, voyait son but refusé pour un hors jeu signalé par la VAR (63e). Mattéo Guendouzi ratait l'occasion de donner l'avantage à l'OM (76e) et Steve Mandanda calmait les ardeurs d'Haris Seferovic (80e). L'OM restait invaincu après 5 matches mais enchaînait un nouveau match nul. Saint-Etienne et Villarreal seront les prochains adversaires des Olympiens.

90e+1 - Dario Benedetto frappe de loin, après cette récupération de Pape Gueye, qui est monté en régime après la sortie de Gerson. C'est à côté.

90e - Les deux équipes se dirigent tranquillement vers la fin de cette partie, dont on a du mal à tirer des enseignements.

88e - Moment choisi par Jorge Jesus pour procéder à une nouvelle salve de changements.

86e - Carton jaune pour Joao Mario, qui va laisser sa place dans la foulée.

85e - Julian Weigl est toujours aussi dur sur l'homme et vient marcher sur le pied de Pape Gueye, qui hurle sa douleur. L'OM repart avec un coup franc, mais l'intensité est complètement retombée.

81e - Intervention importante de William Saliba, qui éloigne ce centre dangereux que convoitaient deux attaquants de Benfica devant le but.

80e - Steve Mandanda remporte son duel avec Seferovic !

Il était hors jeu, mais on n'en a été sûr qu'à la fin. Haris Seferovic part dans le dos de Duje Caleta-Car et s'en va défier le portier marseillais. Steve Mandanda ne plonge pas et finit par capter le petit piqué de l'attaquant de Benfica.

76e - Mattéo Guendouzi ne cadre pas !!

Sur le centre en retrait déposé depuis la droite par Radonjic, Pape Gueye s'efface et à l'entrée de la surface c'est Mattéo Guendouzi qui est seul pour reprendre. Le pied droit du Français n'est pas assez précis. La ballon file au-dessus !

71e - Trois changements côté Benfica. Vlachodimos, Pizzi et Rafa sortent, Helton, Waldschmidt et Rodrigo Pinho entrent.

70e - Gros travail de percussion de Konrad de la Fuente, qui vient pénétrer dans la surface côté gauche, feinter et finalement frapper fort pied gauche. Lucas Verisimo se sacrifie.

68e - Du changement à l'OM : de la Fuente, Benedetto, Caleta-Car, Amavi et Saliba font leur apparition. Sorties d'Ünder, Balerdi, Alvaro, Luis Henrique et Payet.

67e - Haris Seferovic profite du ballon que lui laisse le remuant Rafa pour déclencher pied gauche depuis l'extérieur de la surface. Mais la frappe de l'international suisse est trop croisée.

64e - Jan Vertonghen a un regard de tueur. Pas de match amical pour le défenseur de Benfica, qui défend bras en avant et met Dimitri Payet KO. Il n'oublie de se plaindre à l'arbitre, qui a osé siffler.

63e - BUT refusé à Benfica, signé Rafa !

Rafa fait ce qu'il veut ! Il part en légère position de hors jeu dans le rond central, s'en va effacer Steve Mandanda, bien lourd au sol, temporise dans la surface, et parvient ensuite à déposer Alvaro Gonzalez avant de finir pied droit ! Que fait la défense ?

62e - Cengiz Under va devoir varier son jeu. Son crochet extérieur pied gauche est encore facilement lu.

60e - Montée de Jan Vertonghen, venu tout particulièrement bousculer Mattéo Guendouzi en finissant par lui tirer les cheveux. Le défenseur belge nous sort un remake de Tottenham-Arsenal.

59e - Cengiz Under n'est pas verni. Servi dans l'axe par Payet, l'international turc cherche à percer balle au pied. Mais il est bloqué.

58e - Un coup franc offert par l'arbitre à Benfica, après ce tacle glissé parfaitement sur le ballon de Gueye sur Joao Mario. Les Olympiens sont furieux.

57e - Gil Dias se recentre depuis le côté droit et frappe pied gauche. Au-dessus !

56e - Nouvelle faute et nouveau coup franc dont se charge Dimitri Payet. Le Français dépose le ballon devant le but, mais le portier de Benfica s'en empare.

54e - Que de fautes dans ce match. Dimitri Payet se charge de frapper le coup franc vers le point de penalty, où Alvaro Gonzalez monte pour mettre sa tête. Il ne cadre pas.

53e - Luis Henrique se joue facilement de Gil Dias avant de centrer fort vers le but. C'est un corner.

51e - L'ancien milieu du FC Lorient et d'Arsenal est très agressif. Il est sanctionné pour un excès d'engagement à l'épaule.

50e - On se chauffe entre Mattéo Guendouzi et Nicolas Otamendi, au moment où Cengiz Under s'apprête à enrouler le coup franc pied gauche vers le but. C'est éloigné des poings.

47e - Côté Benfica, Gilberto, Gonçalo Ramos et Taarabt sont sortis, Lucas Veríssimo, Gil Dias et Seferovic sont entrés.

46e - Du changement à la pause. Mattéo Guendouzi a fait son apparition dans les rangs olympiens. Il remplace Gerson. Kamara a lui laissé sa place à Valentin Rongier.

Début de la seconde période !

Les débats reprennent à Lisbonne, où Benfica a engagé.

MI-TEMPS à Lisbonne !

L'OM parvient à égaliser face à Benfica, grâce à Dimitri Payet, et conclut positivement un premier acte assez brouillon. Avec du laxisme derrière, à l'image de l'action qui a mené au penalty de Pizzi, et un manque de domination au milieu (Gerson, Gueye). Payet a surnagé et conclu un superbe mouvement qu'il avait initié avec Luis Henrique.

45e - Pizzi cherche à frapper dans la surface, mais gêné par le retour de Balerdi envoie le ballon au-dessus.

44e - Julian Weigl semble apprécier les chevilles de Gerson. Mais le Brésilien goûte peu le traitement reçu. L'Allemand s'en va lorsque Gerson vient lui demander des comptes.

43e - Adel Taarabt écarte Gerson du bras et récolte un carton jaune.

42e - Dimitri Payet tente un lob de 40 mètres ! Le ballon prend une belle trajectoire mais le portier de Benfica s'en empare.

41e - Pape Gueye retient Joao Mario par le short et écope du premier carton jaune de ce match.

38e - Sublime égalisation de Dimitri Payet (1-1) !

Dans son camp, Payet se lève le ballon et envoie une énorme transversale côté gauche, où Luis Henrique contrôle, s'avance et centre... pour Payet ! Dans la surface côté droit, le maître à jouer de l'OM contrôle, dépose son vis-à-vis et enroule pied gauche. Très joli !

35e - Dimitri Payet tente beaucoup, mais ses passes, pourtant bien distillées, cassent trop peu souvent les lignes adverses.

33e - L'opportunité pour Benfica et Pizzi !

Seul, Pizzi se présente dans la surface côté gauche et enroule du droit. Balerdi défend en reculant mais tend le pied et contre la tentative du capitaine benfiquiste.

32e - Belle montée de balle rapide de Luis Henrique, mais sur la gauche de la surface peu d'initiative, aucune prise de risque et un ballon remisé vers Under, qui n'en fait rien.

31e - Le coup franc est bien déposé pied droit devant le but par Payet. Au second poteau, Balerdi se jette pour remiser mais la défense dégage rapidement.

30e - A son avantage depuis le coup d'envoi, Dimitri Payet est victime d'une faute de la part de Joao Mario. Le Français est le maitre à jouer de l'OM.

29e - Les tentatives olympiennes viennent mourir devant la surface adverse et on repart de derrière. Constamment.

27e - Cengiz Under fait beaucoup la même chose. Contrôle et frappe puissante pied gauche sans se poser de questions. La défense portugaise contre facilement.

26e - Opportunité pour l'OM et Dieng !

Très belle ouverture de Payet, dans le dos de la défense, et bon appel de Bamba Dieng. Dans la surface, côté gauche, l'attaquant sénégalais frappe pied droit mais trouve les gants d'Odysseas.

25e - Les Olympiens sont gênés par le pressing portugais et repartent constamment derrière, avec Mandanda.

24e - Beaucoup de contacts et l'arbitre local décide de sévir. Ramos s'est essuyé les pieds sur Kamara, alors que sur l'action précédente Gueye était intervenu devant Taraabt, qui réclamait quelque chose.

20e - Steve Mandanda est en délicatesse avec son jeu au pied. Il s'en veut de rendre si rapidement le ballon à ses adversaires.

19e - Le ballon est monopolisé par les joueurs de Benfica. Jusqu'à ce que l'appel de Grimaldo ne pousse Vertonghen à appuyer une trop longue ouverture. Six mètres.

16e - Le penalty peut sembler un peu généreux au vu du ralenti. Mais le milieu de terrain et la défense olympienne ont été dépassés sur cette offensive.

14e - BUT pour Benfica signé Pizzi (1-0) !

Le capitaine de Benfica se charge de transformer la sentence. Il fait un saut et ouvre son pied droit pour glisser le ballon hors de portée de Mandanda. Saut étrange du portier français.

13e - PENALTY pour Benfica !

Rafa Silva file plein axe, bien servi par Taraabt, résiste au retour de Balerdi, mais tombe au contact de Luan Peres, revenu de loin mais maladroit sur son tacle glissé, désespéré.

12e - Frappe contrée de Cengiz Under, qui avait hérité du ballon dans la surface.

11e - Opportunité pour l'OM, sur cette combinaison entre Payet et Luis Henrique. Dans la surface, côté gauche, le Brésilien temporise, efface Otamendi et finit par centrer devant le but, où Joao Mario dégage en corner.

9e - Pas mal de fautes dans ce début de match. Luan Peres est victime, puis c'est de l'autre côté, Jan Vertonghen qui hérite d'un coup franc pour un pressing un peu serré de Bamba Dieng.

8e - Bamba Dieng n'arrive pas à contrôler cette ouverture de Luis Henrique, envoyée dans le dos de la défense portugaise. Le gardien de Benfica intervient devant le jeune attaquant sénégalais.

7e - Coup franc pour Benfica, pour une faute bien sévèrement attribuée à Bouba Kamara. Le milieu de l'OM avait récupéré le ballon dans les pieds Pizzi.

6e - Très très remuant Cengiz Under, côté droit. Mais les petits appuis et les tentatives de dribbles de l'international turc n'impressionnent pas les Lisboètes.

5e - De petites fautes, sur Gerson, puis sur Payet, offrent des coup francs à l'OM.

4e - Les deux équipes se jaugent. Les Lisboètes sont davantage dans le contrôle du ballon, mais l'OM répond avec sérieux défensivement.

3e - Belle offensive olympienne, lancée depuis la surface de Mandanda. Payet ouvre sur Cengiz Under, qui accélère, se recentre et provoque mais ne peut frapper. Benfica récupère.

1e - Aucun risque pris par Alvaro Gonzalez, qui côté gauche concède une touche. Le ballon reste dans les pieds des Portugais.

Début du match !

L'Olympique de Marseille, en bleu marine, a engagé face à Benfica, en maillots rouges et short blancs.

21h00 - Accolade sincère entre Jorge. Jesus et Sampaoli.

20h55 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse de l'Estadio Da Luz. Brève présentation, photos d'équipes et toss entre Pizzi et Mandanda.

Souhaliho Meité a débarqué à Benfica

Il y a deux jours, Soualiho Meïté (27 ans) s'est engagé avec Benfica jusqu'en juin 2026. Le milieu de terrain, passé par Lille et Monaco, a débarqué en provenance du Torino. Il est en tribune ce soir. Sur le banc, on retrouve Helton Leite, Lucas Veríssimo, Ferro, Gil Dias, Florentino, Gedson, Paulo Bernardo, Waldschmidt, Rodrigo Pinho, Seferovic et Carlos Vinícius.

Benfica en 4-4-2, avec du lourd

Deux changements dans le onze de Benfica par rapport au match remporté 1-0 face à Lille. Vlachodimos débute dans le but, protégé par une défense Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo. Le milieu sera contrôlé par Pizzi, Weigl, João Mário et Rafa, alors que devant Taarabt et Gonçalo Ramos seront chargés de planter.

Echauffement à Lisbonne

L'OM en 3-4-3, avec Luan Peres et Bamba Dieng

Pour ce nouveau match, le technicien argentin de l'OM propose un 3-4-3, où l'on retrouve pour la première fois Luan Peres titulaire dans la défense à trois. Ce qui permet à Boubacar Kamara d'évoluer un cran plus haut, aux côtés de Pape Gueye. Under et Luis Henrique évoluent sur les ailes, alors que le duo Gerson-Payet est en soutien du remuant Bamba Dieng. Jordan Amavi et Dario Benedetto sortent du onze.

Benfica termine sa préparation avant la C1 !

L'OM affronte une équipe lisboète qui termine sa préparation (invaincue, 5 victoires, 1 nul), avant de disputer le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions face au Spartak Moscou, le 4 août.

Cinquième test pour un OM toujours invaincu

Après trois succès face à Martigues (N2), Sète (N1) et au Servette (Suisse), les Olympiens ont fait match nul avec Braga, mercredi. Ils tenteront, quatre jours après, de retrouver le chemin du succès face à Benfica.

Bienvenue à l'Estadio Da Luz de Lisbonne

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur FM pour suivre en direct commenté la 5e rencontre de préparation estivale de l'Olympique de Marseille, opposé ce soir au SL Benfica. Coup d'envoi prévu à 21h00.