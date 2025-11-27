Nice : Franck Haise a proposé de démissionner après l’OM

Ce jeudi soir, l’OGC Nice a encore subi une très lourde défaite en Coupe d’Europe, cette fois face à Porto en Ligue Europa (3-0). Dernière du classement et affichant un niveau affligeant sur la scène européenne depuis la saison dernière (17 matchs de suite sans la moindre victoire en Europe), la formation niçoise de Franck Haise est en pleine crise.

L’ancien coach de Lens ne sait plus quoi faire depuis quelques semaines. Après avoir tenté de piquer son vestiaire publiquement, Haise a visiblement tenté de partir après la gifle face à l’OM (1-5). Il l’a confirmé ce jeudi soir en conférence de presse. « C’est un métier passionnant, je me remets en cause oui. J’ai proposé à mes dirigeants d’être l’électrochoc après Marseille, mais ce n’était pas le moment sinon je ne serais pas devant vous. Pas de démission non, mais j’assume mes responsabilités. Prendre un but de cette manière-là dans le moment qu’on traverse, c’est pas le meilleur moyen de démarrer. On se met une balle dans le pied. Mais pas de découragement. La Coupe d’Europe, c’est terminé mais pas de résignation. »