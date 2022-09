Ligue des Champions : l'AC Milan évite le piège Zagreb, le Shakhtar et le Celtic dos à dos

La deuxième journée de la phase de poules se poursuivait ce mercredi, avec un petit apéritif avant les matchs de 21h pendant lesquels on pourra notamment voir le Real Madrid, le PSG et Manchester City à l'oeuvre. Avant, on avait donc ce duel entre l'AC Milan et le Dinamo Zagreb. Déséquilibré sur le papier certes, mais les Croates étaient venus à bout de Chelsea lors de la première journée, signe qu'ils sont à prendre très au sérieux... Avec un quatuor offensif composé de Saelemaekers, Diaz, Leao et Giroud, les Milanais ne voulaient pas subir le même sort que les Blues. Mais comme c'était à prévoir, le Dinamo était solide et ne laissait que très peu d'espaces aux Italiens. Il y a ainsi eu très peu d'opportunités et de situations chaudes à se mettre sous la dent en première période, si ce n'est ce raté de Leao peu après la demi heure de jeu.

Le salut allait venir sur penalty. Leao était fauché par Sutalo dans la surface, et l'arbitre ne tremblait pas. De même pour Olivier Giroud qui transformait à merveille, prenant le portier rival à contrepied (1-0, 45e). Le plus dur était fait, et au retour des vestiaires, le champion d'Italie allait vite frapper une deuxième fois. D'une belle tête rageuse suite à un centre de Leao, Saelemaekers propulsait le ballon au fond (2-0, 47e). De quoi faire le break et se reposer... Ou du moins c'est ce que pensaient les Rouge et Noir. Après un une deux avec Petkovic, Orsic battait Maignan d'un tir enroulé dans la surface (2-1, 56e). Mais la qualité individuelle des locaux allait faire la différence. Sur un centre de Theo Hernandez, Pobega enchaînait avec un tir qui touchait la barre avant de rentrer (3-1, 77e). Solides, les Milanais ont bien géré la fin de match. Avec cette victoire, Milan prend provisoirement la tête du groupe E.

Duel intéressant à Varsovie

Dans l'autre rencontre de la fin d'après-midi, le Shakhtar accueillait le Celtic Glasgow, en Pologne pour des raisons évidentes. Les Ukrainiens avaient fait très forte impression lors de leur entrée en matière dans la compétition, roulant sur Leipzig en Allemagne (4-1), pendant que les Ecossais s'étaient inclinés à la maison contre le Real Madrid (3-0). Portés par Mudryk ou Stepanenko, les Ukrainiens voulaient donc enchaîner. Mais ça commençait bien mal, puisque c'est l'écurie écossaise qui démarrait fort. L'ouverture du score est d'ailleurs vite arrivée, via Reo Hatate. Côté gauche, Hakšabanović trouvait le Japonais dans la surface. Ce dernier glissait un ballon à destination de Furuhashi, qui le laissait passer puisqu'il était cadré, terminant sa course au fond des filets (0-1, 11e). Le Celtic, pas rassasié, continuait de lancer des offensives. Mais Mykhaylo Mudryk allait faire parler la poudre : un missile puissant sous la barre de Joe Hart, imparable (1-1, 29e).

Une égalisation qui a remis les locaux dans le bain, avec un bon Marian Shved notamment. En deuxième période, le Celtic reprenait cependant son rythme de la première période, et Jota décochait un beau tir enroulé qui était proche de faire mouche (46e). Anatoliy Trubin devait ainsi s'employer à plusieurs reprises, sur une nouvelle tentative d'O'Reily notamment. Le portier réalisait une belle prestation, tout comme Jota en face, véritable poison pour la défense du Shakhtar. Giakoumakis lui manquait le cadre de très peu (85e), alors que Daizen Maeda a aussi eu une superbe occasion en fin de rencontre. Le score n'a cependant plus bougé, et les deux équipes se partagent donc les points. Le Shakhtar reste provisoirement leader en attendant le match du Real Madrid, alors que le Celtic est, pour l'instant, troisième.

