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Officiel National 2

Bordeaux : deux cadres de l’effectif prolongent

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rio Mavuba @Maxppp

Les Girondins de Bordeaux préparent déjà la saison 2026-2027 en sécurisant deux éléments majeurs de leur effectif. Le club a officialisé la prolongation de Matthieu Villette, auteur de 11 buts en 21 matches de National 2 cette saison (13 toutes compétitions confondues), ainsi que celle du milieu de terrain Guillaume Odru, qui a disputé 29 des 35 rencontres possibles. Deux cadres qui devraient constituer la base du projet bordelais dans sa quête de retour au football professionnel.

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Ces prolongations interviennent dans un contexte encore incertain pour le club. Alors que Bordeaux a une nouvelle fois échoué à obtenir la montée en National, un accord de principe aurait été trouvé pour la vente du club à un fonds d’investissement anglais, sans officialisation à ce stade. La situation de l’entraîneur Rio Mavuba reste également en suspens, même s’il devrait poursuivre l’aventure sur le banc girondin.

Pub. le - MAJ le
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