Amical : l'OM humilié par Norwich pour son deuxième match de préparation

La préparation estivale de l'Olympique de Marseille se poursuivait ce samedi. Quelques jours après la victoire contre Marignane (4-1), le club phocéen recevait Norwich City cet après-midi au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer. Face au club de Championship, relégué cette saison après sa vingtième place en Premier League, les Marseillais voulaient enchaîner pour débuter une série dans cette présaison et faire le plein de confiance. Pour sa deuxième composition d'équipe, Igor Tudor réalisait quatre changements dans son onze de départ avec les titularisations de Caleta-Car, Ünder, Gueye et Amavi. De son côté, Dean Smith partait sur un 4-3-3 avec Cantwell ou encore Rashica sur les ailes.

La rencontre débutait par une grosse bataille dans l'entrejeu et l'OM essayait de passer par le côté gauche, Amavi étant très recherché. Mais la première occasion venait de Payet, qui lançait Ünder. Le Turc donnait ensuite le cuir à Guendouzi qui butait sur un bon Krul (4e). Un arrêt déjà décisif puisque sur l'action suivante, Norwich ouvrait le score. Après une intervention de Gueye dans sa surface, Sorensen ne se posait aucune question et envoyait un sublime frappe enroulée dans la lucarne de Pau Lopez (8e, 0-1). Les Phocéens essayaient de réagir et la connexion Payet-Ünder fonctionnait bien mais le ballon ne rentrait pas. Même Touré, monté aux avant-postes, n'arrivait pas à marquer (30e).

Un OM inquiétant ?

Déjà auteur de deux grosses parades, face à Guendouzi et donc Touré, Krul restait vigilant dans ses cages en sauvant encore son équipe devant Bakambu (36e). C'était donc de plus en plus chaud dans le camp anglais mais les Canaries tenaient jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Phocéens poussaient encore mais Gunn, le remplaçant de Krul, réalisait aussi des miracles dans son but, notamment sur un boulet de canon de Gueye (47e). Le ballon ne voulait vraiment pas rentrer côté olympien, à l'inverse de Norwich. Sur une touche jouée rapidement côté droit, Rashica se jouait facilement de Luan Peres pour centrer et trouver Hugill qui, de la tête, doublait la mise (58e, 0-2).

Dos au mur, l'Olympique de Marseille n'arrivait pas à réagir devant un public qui commençait à s'impatienter. Les changements d'Igor Tudor n'apportait pas grand-chose sur le pré, sauf peut-être Bamba Dieng qui se procurait une grosse occasion dans un angle bien fermé (78e). Mais encore une fois, Gunn repoussait. En fin de rencontre, les Marseillais ne lâchaient plus du tout le ballon face à des Canaries qui géraient ce résultat. Mais la défense anglaise restait bien en place et ne laissait rien passer. Tout l'inverse de celle de l'OM qui encaissait un troisième but, encore sur une tête de Hugill (86e, 0-3)... L'OM sombrait donc et s'inclinait lourdement. Prochain rendez-vous vendredi soir contre Middlesbrough, avec une réaction déjà très attendue.