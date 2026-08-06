Accord trouvé entre Vinicius Jr et le Real Madrid pour une prolongation

Vinicius Jr est solide sur ses appuis. Depuis plusieurs mois, le Brésilien et son entourage campent sur leurs positions. Ils veulent prolonger au Real Madrid, mais à n’importe quel prix. L’international auriverde souhaite toucher un salaire de 30 M€ par saison, en ayant également plus la main sur ses droits à l’image. Pendant longtemps, les Merengues ont été clairs. Ils ne voulaient pas faire une offre supérieure à celle qu’ils ont formulée ces derniers mois, à savoir un salaire de 20 M€ par an pour l’ailier. Dans une impasse, les deux camps ont opéré un rapprochement ces derniers jours.

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La presse sportive a évoqué une nouvelle proposition des pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui ont revu leur offre à la hausse avec un salaire de 22 M€ par saison pouvant grimper jusqu’à 24 M€. Globo Esporte a plutôt parlé d’une offre de 20 M€ par an avec la possibilité d’augmenter cette somme avec divers bonus et primes. Quoi qu’il en soit, l’entourage de Vini Jr et le Real Madrid ont discuté et négocié hier à Valdebebas. Hier en Espagne, la tendance était positive concernant une prolongation de contrat du joueur de 26 ans.

Vini Jr va rester

Au sein de la Casa Blanca, on attendait désormais de connaître la réponse du principal intéressé, qui est dragué par Arsenal dans le même temps. AS indique que le Real Madrid, qui a augmenté son offre sans répondre aux exigences initiales du joueur, voulait être fixé très rapidement. Les dirigeants ont fait savoir au clan Vini Jr qu’une décision de leur part était attendue dans les plus brefs délais. Le son de cloche est le même pour Marca, qui a confirmé que les Merengues ont mis un coup de pression au Brésilien afin qu’il tranche au plus vite et que tout le monde puisse enfin passer à autre chose.

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🚨Vinicius y el Real Madrid llegan a un acuerdo para su renovación, que se espera se pueda firmar pronto. pic.twitter.com/BhdcsQbJ1e — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 6, 2026

La Cadena SER a ajouté que les Madrilènes étaient malgré tout optimistes quant à l’issue de ce dossier qui dure depuis près de deux ans. Selon Radio Marca, Vini Jr a tranché et il a accepté la proposition de prolongation du Real Madrid, où il devrait donc rester jusqu’en 2031. José Mourinho a joué un rôle important en coulisses. Il a fait savoir au Brésilien qu’il compte sur lui et qu’il aura une place essentielle dans l’équipe aux côtés de Kylian Mbappé. Ses arguments et l’offre du club ont visiblement fait mouche.