MU : le bel hommage de Mauricio Pochettino à Sir Alex Ferguson
Nouveau coach de Manchester United suite au départ de Michael Carrick, Mauricio Pochettino vient de débarquer du côté des Red Devils. L’ancien sélectionneur des États-Unis - qui a terminé son aventure avec le pays nord-américain durant la trêve internationale - va vite être lancé dans le grand pas avec un choc contre Liverpool. Ce jeudi, il a pris le temps de faire une interview où il a balayé plusieurs sujets.
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Il y a notamment rendu hommage à Sir Alex Ferguson qu’il estime particulièrement : «pour moi, c’est le meilleur entraîneur de l’histoire du football. Je l’ai toujours admiré. Être aujourd’hui l’entraîneur de Manchester United est un honneur et un privilège. C’est une immense responsabilité qui me donne énormément d’énergie, tant je suis enthousiaste à l’idée d’être ici.»
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