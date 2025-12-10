Man City : Erling Haaland lâche du lourd sur son avenir

Avant le choc de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, Erling Haaland s’est confié dans le podcast The Rest Is Football sur plusieurs aspects de sa carrière et de son quotidien, à commencer par la raison pour laquelle il ne porte jamais de gants malgré le froid. « J’aime le style classique, tu sais. Mon père me frapperait si je le faisais », a-t-il déclaré, avant de revenir avec plus de sérieux sur son arrivée chez les Cityzens : « Guardiola m’a appelé. C’était une conversation agréable. Il m’a dit que je pourrais marquer beaucoup de buts avec lui. Quand Guardiola m’a appelé, je n’ai pas hésité. En arrivant à City, ils avaient besoin d’un attaquant. Ça m’a aussi motivé de montrer que l’équipe de Pep peut être directe, pas seulement faire tourner le ballon. »

Interrogé sur les joueurs qui montrent leur colère en sortant du terrain, il a assuré : « La dernière chose que je ferais serait de montrer que je suis énervé. Quand j’ai marqué cinq buts contre Leipzig, bien sûr que je voulais un sixième, mais ce serait un manque de respect. » Comme souvent lorsqu’il est question d’un long entretien, l’attaquant norvégien a également dû aborder son avenir, qu’il voit s’inscrire à City sur la durée. « Je suis tranquille, concentré et très heureux ici, donc c’est vraiment un bon endroit pour me développer. L’Angleterre est un pays de football, et je pense que c’est le meilleur endroit pour jouer. Je veux faire partie de cela », a-t-il assuré avant d’encenser son entraîneur : « C’est une sorte de génie, mais ce qui m’a surpris, c’est son travail acharné. Il travaille plus que tout le monde. C’est le premier à arriver, le dernier à partir. C’est de la dédication, de la motivation et une manière intense de voir le football. »