AJA : Lassine Sinayoko en discussion avec plusieurs clubs français et européens

Titulaire indiscutable lors des 32 rencontres de Ligue 1 qu’il a disputées cette saison, Lassine Sinayoko figure logiquement parmi les vingt joueurs les plus utilisés du championnat. Plus qu’un simple rouage, l’attaquant a été le véritable leader du maintien auxerrois avec des statistiques de tout premier plan. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives, l’international malien s’est tout simplement hissé dans le prestigieux top 10 des joueurs les plus décisifs de l’élite.

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Mais au-delà de ses statistiques, Sinayoko est un attaquant complet. Infatigable dans les efforts et toujours précieux dans le repli défensif, l’international malien a souvent agi comme le premier défenseur de son équipe. Dans une saison où l’AJA a régulièrement souffert sans le ballon, son engagement sans faille a été unanimement salué en interne. Arrivé dans l’Yonne en 2017, il totalise désormais 175 matchs sous le maillot icaunais (31 buts - 25 passes décisives).

Lassine Sinayoko prêt à faire le grand saut

Si l’été dernier la direction auxerroise avait réussi le tour de force de conserver son atout offensif numéro un, repoussant notamment les avances insistantes du RC Lens pour finalement prolonger son bail jusqu’en 2027, la donne a aujourd’hui changé. L’heure du départ a bel et bien sonné pour le joueur. Un mercato estival, ouvert depuis le 15 juin, qu’il observe d’ailleurs avec un certain intérêt, comme il le confiait le 25 mai dernier au micro d’Ici Bourgogne Franche-Comté : « C’est une période que j’aime beaucoup parce que j’ai envie de savoir où je suis, de savoir qui va où que ce soit ici, que ce soit dans tous les clubs. Donc c’est vraiment une fenêtre que j’aime beaucoup. Mais maintenant, ce n’est plus de mon ressort. Tout ce qui se dit à gauche à droite, tant que ça ne sort pas de ma bouche, tant que ça ne sort pas de la bouche de mes représentants, je n’y prête pas attention, je n’y crois pas. »

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S’il dit apprécier cette période de tractations, Lassine Sinayoko, sous contrat avec l’AJA jusqu’en juin 2027, devrait une fois encore en être l’un des acteurs majeurs en Ligue 1. Et pour cause, les courtisans ne manquent pas pour s’attacher les services d’un profil aussi complet et généreux. Selon nos informations, des clubs français, allemands, mais surtout anglais sont en contact régulier avec l’entourage du joueur. Outre-Manche, des formations telles que Leeds United et Brighton ont d’ores et déjà manifesté un vif intérêt. Pour les représentants de l’Aiglon comme pour le principal intéressé, la feuille de route est désormais claire : trouver le bon projet sportif pour entamer un nouveau chapitre ambitieux, loin d’un club qu’il fréquente et fait vibrer depuis près d’une décennie.