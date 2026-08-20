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Ligue 1

Estéban Lepaul révèle les coulisses de sa réussite à Rennes

Par Sasha Nahon
1 min.
Esteban Lepaul en action avec Rennes. @Maxppp

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, Estéban Lepaul (26 ans) a changé de dimension mais pas ses habitudes de travail. À quelques jours de la reprise du Stade Rennais face au PSG, dimanche au Roazhon Park, l’attaquant s’est confié à Ouest-France sur son quotidien et les exigences qu’il s’impose pour continuer à progresser après sa saison référence.

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« À Angers, j’étais déjà l’un des premiers à arriver et l’un des derniers à partir », explique Lepaul, qui passe désormais beaucoup de temps en salle de musculation et bénéficie d’un suivi nutritionnel avec un chef. Le Rennais ne s’arrête pas au travail réalisé avec le staff du club : il fait également appel à des intervenants extérieurs pour analyser ses matchs en vidéo. « J’aime bien avoir plusieurs avis, et trouver des choses nouvelles pour essayer de progresser », confie l’attaquant, désormais attendu après son titre de meilleur buteur et qui espère également se rapprocher de l’équipe de France.

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