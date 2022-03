Guerre en Ukraine : pour soutenir la Russie, la Chine ne diffusera pas la Premier League ce week-end

En soutien à l'Ukraine, attaquée par la Russie depuis plusieurs jours, la Premier League a décidé d'organiser des manifestations de soutien envers le peuple ukrainien dans les stades. «Nous appelons à la paix et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés» a indiqué la Fédération Anglaise, qui a décidé d'afficher des messages de soutiens sur les écrans géants des stades, et de faire porter des brassards aux couleurs de l'Ukraine. La FA a également incité les supporters à respecter «un moment de réflexion et de solidarité avant le coup d'envoi de chaque match.»

En réponse à ces futurs évènements du week-end, la Chine, proche de la Russie, a décidé de ne pas diffuser les matchs de Premier League dans son pays en soutien donc au pays de Vladimir Poutine, indique la BBC. Les supporters chinois de football anglais manqueront donc entre autres les débuts de Jesse Marsch en Premier League, la belle affiche entre Liverpool et West Ham mais surtout le derby de Manchester dimanche à l'Etihad Stadium.