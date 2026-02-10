Menu Rechercher
Bournemouth : le PSG, Liverpool et le Real Madrid à la lutte pour Eli Junior Kroupi

Par Allan Brevi
Bournemouth veut blinder le crack Eli Junior Kroupi. Révélation de la saison en Angleterre, l’attaquant français de 19 ans affole déjà l’Europe après des débuts tonitruants en Premier League. Auteur de 8 buts pour sa première campagne, le jeune buteur attire l’attention de grosses écuries comme Chelsea, Liverpool, le Real Madrid ou encore le PSG selon The Sun. Conscients de tenir un joyau, les dirigeants des Cherries ont entamé des discussions pour lui offrir un nouveau contrat XXL, à l’image de celui accordé récemment à Antoine Semenyo avant son gros transfert, afin de repousser les prétendants.

Recruté pour seulement 10 millions d’euros en provenance de Lorient, Kroupi pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du club, avec une valeur désormais estimée autour de 80 millions. Ses statistiques impressionnent les recruteurs, avec une efficacité redoutable face au but et une progression fulgurante également chez les Bleuets. Bournemouth espère sécuriser son avenir, mais si sa trajectoire se poursuit, il sera difficile de retenir l’un des attaquants les plus convoités de sa génération. D’autant que s’il continue ainsi, il pourrait pourquoi pas prétendre à une place dans le groupe des Bleus pour la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
