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Premier League

Alejandro Garnacho incendié par un ancien formateur de Manchester United

Par Allan Brevi
1 min.
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L’ancien responsable du centre de formation de Manchester United, Nicky Butt, n’a pas mâché ses mots au sujet d’Alejandro Garnacho, qui évolue désormais à Chelsea. Dans le podcast « The Good, The Bad & The Football », l’ex-milieu anglais a décrit un joueur qu’il juge rapidement sorti du cadre, estimant que « Garnacho a toujours été un peu distant, il avait une haute opinion de lui-même » dès son arrivée au club à 16 ans. Butt a insisté surtout sur la montée en puissance jugée trop brutale du joueur en équipe première. « Il est devenu une superstar bien trop rapidement », explique-t-il, regrettant qu’aucun recadrage n’ait été effectué : « à l’époque, quelqu’un dans ce club aurait dû le remettre à sa place. »

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Pour l’homme de 51 ans, le problème s’est installé progressivement, jusqu’à devenir incompatible avec les standards attendus du côté de Manchester United. Nicky Butt va encore plus loin dans son analyse, estimant que le club a fini par prendre la bonne décision en le laissant partir. « La meilleure chose que Manchester United ait faite, c’est de le vendre », affirme-t-il, ajoutant que « son attitude était une honte à Manchester United ». Il conclut sans détour : « il ne faut pas se croire plus important que le club. S’il manque de respect au club et à ses coéquipiers en partant, alors c’est terminé. » Voilà qui est dit…

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